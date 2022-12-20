Hindistan kamu projelerinde yeşil çelik kullanımını zorunlu kılmak adına bir tasarı oluşturacak

Salı, 20 Aralık 2022 11:35:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Jyotiryaditya Scindia tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet kamu destekli projelerde yeşil çelik kullanımını zorunlu kılmak amacıyla bir tasarı oluşturmayı planlıyor.

Bakan, çelik sektöründe karbon emisyonunun 2005 ila 2022 yılları arasında %15 azaltıldığını ve 2030’a kadar bu oranı %10 daha azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Scindia, “Kısa vadede karbon emisyonunu yenilenebilir enerji kullanımında enerji ve kaynak verimliliği sağlayarak azaltmayı planlıyoruz. Orta vadede ise (2030-2047) karbon yakalama ve kullanımı ile depolamasının yanı sıra olası yeşil hidrojen kullanımı planlanıyor. Uzun vadeli planda (2047-2070) cevher ve kömür bazlı üretim yerini teknolojik yeniliklerle üretime bırakarak karbon emisyonu ortadan kaldırılacak,” şeklinde konuştu.