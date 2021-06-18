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Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile olan demir cevheri anlaşmasını yenilemedi

Cuma, 18 Haziran 2021 14:00:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan ile Japonya ve Güney Kore arasında demir cevheri tedarikine yönelik imzalanan ve 31 Mart 2021 tarihinde süresi dolan anlaşmanın, iç piyasadaki hammadde sıkıntı nedeniyle yenilenmeyeceği duyuruldu.

Söz konusu anlaşma kapsamında, Hindistan, önceden belirlenmiş hammadde tonajını imtiyazlı oranlarda, uluslararası sevkiyatlarda normalde geçerli %30 ihracat vergisi oranı yerine %10 oranıyla Japonya’ya ve Güney Kore’ye tedarik etmişti.

Odisha gibi demir cevheri üretimi yapan başlıca eyaletlerde üretimin azalması, iç piyasada hammadde sıkıntısının yaşanması ve yerel üreticilerin genişleme planları nedeniyle Japonya ve Güney Kore ile imzalanan ikili anlaşma devam ettirilmeyecek.

Hindistan hükümetine bağlı NMDC Limited, ikili anlaşmanın Hindistan, Japonya ve Güney Kore arasında yürürlüğe alınması için aracı görevi görmüştü. Şirket, 2020-2021 mali yılında, iki ülkeye yaklaşık 2,4 milyon mt demir cevheri ihraç etmişti.


Etiketler: NMDC  Hint Yarımadası  hammaddeler  demir cevheri  madencilik  Hindistan  |  benzer haberler »


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