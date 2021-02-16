Hindistan İnşaatçılar Birliği çelik ve çimento fiyatlarını frenlemek için protesto başlattı

Salı, 16 Şubat 2021 11:02:09 (GMT+3) | Kalküta

Artan çelik ve çimento fiyatlarına karşı ülke genelinde bir protesto başlatan, inşaat sektörünün temsilcisi Hindistan İnşaatçılar Birliği (BAI), çelik ve çimento sektörlerine yönelik bağımsız düzenleyici kurullar oluşturulmasını talep etti.

BAI temsilcisi, çimento ile çelik üreticilerinin fiyatlarını herhangi bir gerekçe göstermeden artırmasının müşterileri etkilediğini söyledi. Dolayısıyla temsilci, çimento ile çelik üreticilerinin işlerini kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini denetlemek ve sağlamak amacıyla düzenleyici kurullar oluşturulmasını talep etti.

BAI Başkanı Mohinder Rijhwani, “Tüm oturumlarda çimento ile çelik şirketlerinin kartelleşmesine ve haksız fiyat artışlarına dair düzenleyici kurullar oluşturulmasına yönelik talebi artırıyoruz ve bu durumu protesto ediyoruz. Bu sektörlerin yanlış tutumu kamuya zarar verdiği ve genel ekonomik büyümeyi engellediği için, söz konusu sektörlerin düzenlenmesi hayati bir öneme sahip,” şeklinde konuştu.