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Hindistan ile Körfez ülkeleri serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün resmen başlıyor

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:02:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bugün resmen başlayacağı duyuruldu.

Taraflar serbest ticaret anlaşmasına yönelik 2006 ve 2008 yıllarında iki tur görüşme yapmış ancak görüşmeler Hindistan’ın talebi üzerine iptal edilmişti.

Kaynaklar, Hindistan ile Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmada Birleşik Arap Emirlikleri ile önceden imzalanan anlaşmanın baz alınacağını ve dolayısıyla görüşmelerin daha kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Hindistan ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili ticaret 2021-2022 mali yılında 155 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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