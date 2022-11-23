Hindistan ile Avustralya yakın zamanda serbest ticaret anlaşmasının yürürlük tarihini belirleyecek

Çarşamba, 23 Kasım 2022 10:40:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avustralya Parlamentosu’nun Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamasının ardından anlaşmanın karşılıklı olarak kararlaştırılan bir tarihte yürürlüğe alınacağı belirtildi.

İki ülkenin anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihi ve anlaşma çerçevesini belirleyeceği, Hindistan ve Avustralya Gümrük İdarelerinin anlaşma yürürlüğe girmeden bir gün önce gerekli bilgilendirmeyi yapacağı öğrenildi.

Serbest ticaret anlaşması kapsamında Hindistan, Avustralya’nın 6.000 farklı sektörüne vergisiz erişebilecek.

2021-2022 mali yılında Hindistan’ın Avustralya’ya ihracatı yaklaşık 8,3 milyar $ ve Avustralya’dan ithalatı 16,75 milyar $ seviyelerinde yer almıştı.