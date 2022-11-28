Hindistan ile AB arasındaki üçüncü tur serbest ticaret anlaşması görüşmeleri bugün başlıyor

Pazartesi, 28 Kasım 2022 10:35:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki üçüncü tur serbest ticaret anlaşması görüşmelerine bugün başlanacağı ve görüşmelerin 9 Aralık tarihine kadar devam etmesinin planlandığı duyuruldu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, taraflar serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere ilk kez 2007 yılında başlamış ve görüşmeler 2013 yılına kadar devam etmişti. Ancak vergilere ve eğitimli iş gücüne ilişkin anlaşmazlıklar sebebiyle görüşmeler yarıda kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Hindistan ile AB görüşmelere kaldıkları yerden başlama kararı almıştı.

Yetkililer bu yılın Haziran ayında yapılan ilk tur görüşmelerin ardından bugün anlaşma çerçevesini belirlemek üzere bir araya gelecek.

Ayrıca görüşmelerin tamamlanacağı veya anlaşmanın imzalanacağı tarihin belirlenmediği de öğrenildi.

Hindistan ile AB arasındaki ikili ticaret 2021-2022 mali yılında %43 artışla yaklaşık 116,36 milyar $ seviyesinde yer almıştı.