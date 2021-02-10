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Hindistan hükümetinin çelik sektörü ve diğer sektörlerde yeşil hidrojen kullanımını onaylaması bekleniyor

Çarşamba, 10 Şubat 2021 14:44:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin, çelik, petrokimyasa ve gübre endüstrilerinde yeşil hidrojen kullanımına onay vermesi bekleniyor.

Bu hamle, Ulusal Hidrojen Enerji Emisyonu çatısına daha fazla sanayinin toplanması planıyla uyumlu olacak.

Bir hükümet yetkilisi, endüstri hissedarlarıyla yapılacak müzakerelerin ardından, bu ay söz konusu düzenlemeye yönelik bir taslak oluşturulacak. Daha sonra bakanlıklar arasında müzakereler gerçekleştirilecek ve son olarak düzenleme bakanlar kurulunun onayına sunulacak.

Hindistan, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği kullanacak yeşil hidrojen tesisleri inşa etmeyi, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve enerji depolama tesisleri kurmayı planlıyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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