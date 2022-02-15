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Hindistan hükümetine bağlı üreticiler yeni teknolojilerle karbon salımlarını düşürdü

Salı, 15 Şubat 2022 10:39:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh tarafından yapılan açıklamada, hükümete bağlı çelik üreticileri Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) en iyi teknolojileri kullanarak ve tesislerini yenileyerek karbon salımlarını düşürebildiği ifade edildi.

Bakan Singh söz konusu şirketlerin ham çelik üretiminde metrik ton başına karbon salımının 2021 yılında, 2005 yılında kaydedilen 3,1 mt’dan 2,55 mt seviyesine düşürüldüğünü belirtti.

Kullanılan teknolojiler arasında kok bataryalarındaki ısının geri kazanımı için kuru söndürme yönteminin kullanılması, yüksek fırınlarda tepe basıncı türbini ile elektrik üretilmesi, sinterleme tesislerinde atık ısı geri kazanımı sistemlerinden faydalanılması ve haddehanelerde yer alan yeniden ısıtma fırınlarında buharlı soğutma sistemlerinin kullanılması yer alıyor.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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