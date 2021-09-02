Hindistan hükümetine bağlı NINL’nin özelleştirilme süreci Aralık ayına kadar tamamlanacak

Perşembe, 02 Eylül 2021 12:23:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited’in İdari Yöneticisi R.K. Jha, şirketin özelleştirilme sürecinin bu yılın Aralık ayına kadar tamamlanacağı duyurdu.

Jha, hükümetin, NINL’de bulunan hisselerinin tasfiyesinin hızlandırıldığını ve ileri aşamada olduğunu belirtti.

Özelleştirilme sürecinin Aralık ayına kadar tamamlanmasıyla birlikte, 2020 yılının Mart ayından bu yana maaşlarını alamayan işçilere ve çalışanlara olan borçlar kapatılacak.

Tata Steel, JSW Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) gibi yerel özel çelik üreticileri, maddi sıkıntılarla boğuşan ve yıllık 3 milyon mt çelik üretim kapasitesi bulunan NINL’yi, özelleştirilme yoluyla devralmak için birbirleriyle yarışıyor.

Şirketin öz sermayesinin %49,78’i hükümete bağlı ticaret firması MMTC Limited; %10,10’u hükümete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited; %0,68’i danışmanlık şirketi MECON; %0,68’i mühendislik şirketi BHEL; %12’si Odisha eyaletine bağlı IPICOL ve %20,47’si Odisha eyaletine bağlı madencilik şirketi OMC Limited’in elinde bulunuyor.