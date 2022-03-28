Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticilerinde işçiler iki günlük greve gitti

Pazartesi, 28 Mart 2022 15:35:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı üreticiler Steel Authority of India Limited (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve NMDC Limited işçileri, 10 işçi sendikasının merkezi hükümetin yanlış sınai ve zirai politikalarını protesto etme çağrısı üzerine ülke genelinde Pazartesi ve Salı günü olmak üzere iki günlük greve başladı.

RINL yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Vishakhapatnam’da yer alan tesisteki yüksek fırının üretiminin protestodan etkilendiği belirtildi. RINL’ye ait üç yüksek fırından birinin bakım çalışmaları nedeniyle önceden kapatıldığı, bir diğerinin ise önlem olarak devre dışı bırakıldığı öğrenildi.

İşçi sendikalarından birinin yetkilisi, 10.000’den fazla NMDC Limited işçisinin madenlere gitmeyerek ülke genelindeki protestolara destek verdiğini ifade etti.

Hindistan Çelik İşçileri Federasyonu, SAIL’in Batı Bengal, Odisha ve Chhattisgarh eyaletlerinde yer alan tesislerinin bugün faaliyet göstermediğini bildirdi.

Telekom, kömür, posta hizmetleri, bankacılık ve sigorta gibi diğer sektörlerdeki işçi sendikaları da iki gün sürecek greve katılım gösterdi.