Hindistan hükümeti yerel konteyner üreticilerini de Üretimle Alakalı Teşvik programına dahil edecek

Perşembe, 22 Eylül 2022 11:48:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin yerel konteyner üretimini artırmak ve konteyner üreticilerini Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programına dahil etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

PLI programı kapsamında hak kazanan üreticiler belirlenen ürünlerin üretim kapasitelerini artırmaları karşılığında beş yıl boyunca teşvik ödemesi alacak.

Kaynaklar, yerel konteyner üretim kapasitesinin artırılmasına ve arz-talep açığının kapatılmasına yönelik bir komite kurulduğunu, söz konusu komitenin PLI programı kapsamında teşvik ödemesi almaya uygun ürünler listesine konteynerlerin de dahil edildiği bir öneri listesi hazırladığını belirtti.

Devlete bağlı Container Corporation Limited (CONCOR) tamamını Çin’den ithal ettiği 37.000 konteyner işletiyor ve önümüzdeki üç yıl içerisinde konteyner talebinin 50.000 seviyesine çıkacağı söyleniyor.

önümüzdeki üç yıllık süre zarfında 50.000 konteyner talebini karşılayabilmek için tamamını işlettiği dile getirildi.

Komite ayrıca nakliye konteynerlerinin üretiminde kullanılan Corten-A çelik arzında meydana gelen sıkıntıyı da inceleme altına aldı.

Bununla birlikte komitenin Corten-A standartlarının belirlenmesine, yerel çelik üreticilerinin standartlar kurumlarından gerekli sertifikaları almasına ve yerel konteyner üreticilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Hint Standartları Bürosu ile görüşmeler yaptığı da ifade edildi.