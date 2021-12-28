Hindistan hükümeti yeni vasıflı çelik kapasiteleri için teşvik ödemelerini erteledi

Salı, 28 Aralık 2021 12:07:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı kapsamında, vasıflı çelik kapasitesi devreye alan çelik üreticilerine yapılacak teşvik ödemelerinin bir yıl ertelendiğini duyurdu.

Hükümet, bu yılın başında vasıflı çelik kapasitesi devreye alan üreticilere beş yıllık süre zarfında yaklaşık 843 milyon $ ödeme yapılacağını belirtmişti.

PLI tasarısı kapsamında devreye alınan kapasiteler için 2023-2024 mali yılında yapılacak ödemeler, yeni kapasitelerin devreye alınması ve ödeme taleplerinin yapılmasının zaman aldığı gerekçesiyle yerel üreticilerin talebi üzerine 2024-2025 mali yılına ertelendi.

Söz konusu tasarı kapsamında, vasıflı çelik kapasitesi devreye almayı planlayan ve teşvik talebinde bulunan çelik üreticilerinin yarından itibaren 90 gün içerisinde hükümete başvuruda bulunması gerekecek.