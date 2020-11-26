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Hindistan hükümeti vasıflı ve alaşımlı çelik şirketindeki hisselerini satmayı planlıyor

Perşembe, 26 Kasım 2020 12:24:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlete bağlı vasıflı ve alaşımlı çelik üreticisi Mishra Dhatu Nigam Limited (Midhani) şirketindekihissesinin bir kısmını satmaya karar verdi.

Bir hükümet yetkilisi, hükümetin, Savunma Bakanlığı idaresinde bulunan ve savunma ekipmanları için vasıflı ve alaşımlı çelik, süper alaşımlı ve titanyum alaşımlı ürünlerin başlıca üreticilerinden olan Midhani şirketindeki özsermaye hissesinin en az %10’unu satmayı planladığını söyledi.

Söz konusu yetkiliye göre hükümet, özel yatırımcılara savunma ekipmanları imalatı için yatırımı açtığından, yerel ve yabancı yatırımcıların Midhani’den hisse almaya önemli oranda ilgi göstermesini bekliyor. Midhani, çeşitli savunma ekipmanları imal etmesinin yanı sıra, nükleer ve uzay sektörleri için de ekipman üretiyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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