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Hindistan hükümeti Üretimle Alakalı Teşvik tasarısına vasıflı çelikleri dahil etti

Pazartesi, 15 Şubat 2021 14:59:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, hükümetin yerel üretimi artırmak amacıyla çıkardığı Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısına mali teşvikler alabilmesi adına vasıflı çelik ürünleri de dahil etti.

Bir hükümet yetkilisi, yerel vasıflı çelik sektörünün PLI tasarısına dahil edilmesiyle, önceden belirlenmiş üretim artışı seviyesine ulaşması, teknolojisini geliştirmesi, ithalat ikamesi gerçekleştirmesi ve vasıflı çelik üretim birimlerinin istihdam yaratması durumunda, beş yıllık bir dönemde yaklaşık 8,66 milyar $ teşvik alacağını belirtti.

Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, vasıflı çeliğe PLI tasarısı kapsamında teşvik verilmesinin, söz konusu sektördeki arzın mevcut üreticiler tarafından artırılmasını ve şu anda tamamen ithal edilen belirli kalitelerdeki vasıflı çeliğin üretiminin başlamasını sağlayacağını söyledi. Söz konusu ürünlerin bir örneği, yerel elektrikli ekipman imalatçıları tarafından kullanılan soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş çelik.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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