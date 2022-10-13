Hindistan hükümeti SAIL’in bağlı kuruluşu için başlattığı özelleştirilme sürecini iptal etti

Perşembe, 13 Ekim 2022 11:00:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in bağlı kuruluşu Visvesvaraya Iron and Steel Plant (VISP) için başlattığı özelleştirilme sürecini teklif veren özel yatırımcı olmaması sebebiyle iptal etti.

Hindistan Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Tarafımıza çok sayıda niyet beyanı iletilmiş olmasına rağmen teklif verenlerin bir sonraki aşamaya geçmeye yanaşmaması sonucunda hükümet özelleştirilme sürecini sonlandırma kararı aldı,” ifadeleri kullanıldı.

Hükümet 2016 yılında SAIL’in VISP, Salem Steel Plant (SSP) ve Alloy Steel Plant (ASP) gibi bağlı kuruluşlarının özelleştirilmesine onay vermişti.

Karnataka’da yer alan VISP yüksek fırınlarında pik demir, alaşımlı ve vasıflı çelik üretimi yapıyor.