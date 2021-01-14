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Hindistan hükümeti SAIL’deki hissesinin %5’ini satacak

Perşembe, 14 Ocak 2021 11:42:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL) şirketindeki %5 hissesini veya 200 milyon hisse senedini satılığa çıkaracak.

Buna ek olarak hükümet, SAIL şirketindeki %5 hissesini sattıktan sonra “ek satış hakkı” ile hissesinin %5’ini daha satma seçeneğine sahip olacak.

Toplam hisse satışlarının en az %12,5’i perakende yatırımcılara bölüştürülmek üzere ayrılacak. Bununla birlikte hükümet, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’nda yatırım fonu bulunmayan teklifçilere hisse tekliflerinden en fazla %25 pay verileceğini belirtti.

Satış teklifleri perakende olmayan yatırımcılar için 14 Ocak ve perakende yatırımcılar için de 15 Ocak tarihinde açılacak.

Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi SAIL’ın yıllık kapasitesi 21 milyon mt ve hükümet şirketin %75 hissesine sahip. Hükümet 2014 yılının Aralık ayında şirketteki hissesinin %5’ini satmıştı.


Etiketler: ticaret  Hindistan  Sail  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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