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Hindistan hükümeti SAIL ve RINL’yi birleştirmeyi düşünmüyor

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:12:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Faggan Singh Kulaste, hükümetin devlete bağlı çelik üreticileri Steel Authority of India Limited (SAIL) ile Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) birleştirilmesine yönelik verilen önerileri kabul etmediğini belirtti.

Devlete bağlı çelik üreticilerinin üst düzey yöneticilerini temsil eden bir birlik yakın bir zaman önce daha büyük ölçekli üretim yapılabileceğinden ve kendine ait madeni bulunmayan RINL’ye hammadde arzı sağlanabileceğinden yola çıkarak RINL, SAIL ve NMDC Limited’in birleştirilmesi önerisinde bulunmuştu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hindistan hükümeti Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir tesis işleten RINL’nin özelleştirilme sürecini başlatmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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