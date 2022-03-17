Hindistan hükümeti RINL’nin özelleştirilmesi öncesinde varlık değerlemesi yapacak

Perşembe, 17 Mart 2022 10:44:12 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilme süreci öncesinde şirketin varlık değerlemesine yönelik ihale açtı.

Devlete bağlı şirketlerin özelleştirilme sürecini yöneten Hindistan Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi, Hindistan Tasfiye ve İflas Kurulu’na kayıtlı şirketlerden RINL’nin Vishakhapatnam’da yer alan yıllık 7,3 milyon mt üretim kapasiteli tesisinin değerlemesini yapmak amacıyla teklif göndermesini talep etti.

Teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 4 Nisan olduğu belirtildi.

Verilecek tekliflerle varlık eksperi görevi görecek şirketlerin tesisler, makineler, arazi ve binalar, demirbaş eşyalar, sivil altyapı ve ilgili maddi olmayan duran varlıklar dahil olmak üzere RINL’nin, bağlı kuruluşlarının ve ortak girişimlerinin tüm varlıklarını değerlemesi gerekecek.