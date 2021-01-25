Hindistan hükümeti RINL’ın stratejik satışı için ilk hamleyi yaptı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 11:47:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) stratejik satışına yönelik ilk hamleyi yaptı.

Hükümet tarafından RINL’ın satışına dair herhangi bir resmi doğrulama yapılmamış olsa da, piyasa kaynakları Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi’nin (Dipam), Vishakhapatnam’da bulunan 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin tamamının stratejik olarak satılmasına yönelik bir yol haritası ve teklif hazırlamaya başladığını söyledi.

Piyasa kaynakları, RINL’ın son yıllarda üst üste zarar kaydettiğini belirtti. Küresel çelik fiyatlarındaki artışın söz konusu tesis için iyi bir kazanç sağlaması beklendiğinden, tesisin stratejik olarak satılmasına yönelik ilk olarak üç yıl önce ortaya atılan öneri yeniden gündeme geldi.

Hükümetin isteği üzerine, RINL yönetimi, Vishakhapatnam’da bulunan tesisinde vasıflı çelik üretimine yönelik bir ortak girişim projesi oluşturulması adına bir yol haritası ve plan hazırlaması için Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile birlikte çalışma ekibi oluşturdu. Ekip, proje için gelen teklifleri, POSCO’nun söz konusu projeye yönelik katkısı olarak değerlendirecek.

Ancak piyasa kaynaklarına göre, RINL’ın stratejik satışının başarıya ulaşması çoğunlukla hükümetin, söz konusu satışa işçiler ile siyasi muhalifler tarafından kaçınılmaz olarak gösterilmesi beklenen siyasi tepkiyi nasıl idare edeceğine bağlı olacak.