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Hindistan hükümeti RINL’in özelleştirilmesi için önümüzdeki ay teklifleri kabul edecek

Pazartesi, 12 Aralık 2022 12:12:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi’nin (Dipam) devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilmesi denetleyerek "stratejik satış üzerinde çalışıyor" ve Ocak ayında yatırımcılardan gelen teklifleri değerlendirecek.

Şirketin özsermayesinin özel yatırımcıya %100 aktarılması için gerekli hükümetin onayının halihazırda alındığı ve DIPAM'ın şu anda bunun gerçekleştirileceği süreci tamamlamak için çalıştığı, zamanlama olarak da tekliflerin önümüzdeki ay alınacağını söyledi.

Ülkenin güneyindeki Vishakhapatnam’da bulunan RINL’in 7,3 milyon mt çelik üretim kapasitesi bulunuyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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