﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan hükümeti NMDC’nin yeni tesisinde %10 hissesinin bulunmasını önerdi

Pazartesi, 26 Eylül 2022 14:32:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından kurulan bir komite, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in inşasında sona yaklaşılan yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisinin tasfiye edilip özel bir yatırımcıya satılmasının ardından %10 hisse satın alması önerisinde bulundu.

Kaynaklar, Chhattisgarh’ta yer alan tesisin tasfiye sürecinin önümüzdeki ayın sonuna kadar tamamlanacağını ve hükümetin yatırımcılardan Aralık ayına kadar teklif toplamaya başlayacağını belirtti.

Ancak söz konusu komite, inşa ettiği tesisle ilişiğinin devam etmesi amacıyla NDMC’nin %10 azınlık hisse satın alması önerisinde bulundu ve hisselerin özel yatırımcılara yönelik açılan ihalede verilen teklifle aynı seviyeden satılabileceğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca yönetimin tamamının ihalede en yüksek teklifi veren tarafın elinde bulunacağını ancak projeyi inşa eden NMDC’nin alacağı azınlık hisse sayesinde tesisin faaliyetlerinde aksama olmamasının sağlanacağını da ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan hükümeti NMDC’ye ait tesisin satışı için Aralık ayında teklif toplamaya başlayacak

21 Eyl | Çelik Haberler

Hint NMDC parça cevher ve toz cevher fiyatlarını bu ay sabit tutsa da fiyatlar yükselebilir

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC’nin üretimi ve satışları Ağustos ayında düşüşte

02 Eyl | Çelik Haberler

Hint madenci NMDC Limited yeni pelet tesisi inşa edecek

15 Ağu | Çelik Haberler

Hint NMDC parça cevher ve toz cevher fiyatlarını yükseltti

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC’nin net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %54 azaldı

10 Ağu | Çelik Haberler

Hint madenci NMDC üretimini 2022-2023 mali yılında %10 artırmayı planlıyor

09 Ağu | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Temmuz ayında %33 azaldı

02 Ağu | Çelik Haberler

Hint NMDC Avustralya’da demir cevheri arama çalışması yapmayı planlıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Haziran ayında %14 düştü

04 Tem | Çelik Haberler