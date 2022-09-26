Hindistan hükümeti NMDC’nin yeni tesisinde %10 hissesinin bulunmasını önerdi

Pazartesi, 26 Eylül 2022 14:32:33 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından kurulan bir komite, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in inşasında sona yaklaşılan yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisinin tasfiye edilip özel bir yatırımcıya satılmasının ardından %10 hisse satın alması önerisinde bulundu.

Kaynaklar, Chhattisgarh’ta yer alan tesisin tasfiye sürecinin önümüzdeki ayın sonuna kadar tamamlanacağını ve hükümetin yatırımcılardan Aralık ayına kadar teklif toplamaya başlayacağını belirtti.

Ancak söz konusu komite, inşa ettiği tesisle ilişiğinin devam etmesi amacıyla NDMC’nin %10 azınlık hisse satın alması önerisinde bulundu ve hisselerin özel yatırımcılara yönelik açılan ihalede verilen teklifle aynı seviyeden satılabileceğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca yönetimin tamamının ihalede en yüksek teklifi veren tarafın elinde bulunacağını ancak projeyi inşa eden NMDC’nin alacağı azınlık hisse sayesinde tesisin faaliyetlerinde aksama olmamasının sağlanacağını da ekledi.