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Hindistan hükümeti NMDC’nin özelleştirilme sürecini 2023-2024 mali yılının başında tamamlayacak

Cuma, 24 Şubat 2023 11:26:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlete bağlı madenci NMDC Steel Limited’in özelleştirilme sürecini 2023-2024 mali yılının ilk yarısında tamamlayacak.

Şirkete ait yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisin tasfiyesinin tamamlandığı ve hisselerin borsada işlem görmeye başladığı belirtildi.

Tasfiyenin ardından hükümetin NMDC Steel Limited’deki payının %50,79 olduğu ve bu hisselerin rekabetçi ihale yoluyla özel yatırımcılara devredileceği dile getirildi.

Söz konusu tesisin inşasının tamamlandığı ve deneme üretiminin 31 Mart tarihinde başlayacağı, dolayısıyla yatırımcının alacağı riskin en aza indirgeneceği öğrenildi.

Hindistan Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldığını söyledi.

Henüz resmiyete kavuşmamış olsa da piyasa kaynakları, JSW Steel Limited, Jindal Steel and Power Limited ve Essar Group’un da aralarında yer aldığı yerel çelik üreticilerinin teklif gönderdiğini bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası NMDC 

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