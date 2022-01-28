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Hindistan hükümeti NINL’nin özelleştirilme sürecini birkaç gün içerisinde tamamlayacak

Cuma, 28 Ocak 2022 11:26:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi Başkanı Tuhin Kanta Pandey, hükümete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) özelleştirilme sürecinin sonuna gelindiğini ve satışın birkaç gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Hindistan hükümeti NINL’nin özelleştirme sürecinde birden fazla teklif aldığını duyurmuştu.

Piyasa kaynakları, teklif verenler arasında yerel çelik devleri Tata Steel, JSW Steel Limited, Jindal Steel and Power Limited (JSPL) ve altyapı şirketi MEIL Limited gibi şirketlerin yer aldığını belirtti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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