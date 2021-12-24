Hindistan hükümeti NINL’nin özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldı

Cuma, 24 Aralık 2021 10:54:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldığını belirtti.

Kamu Yatırımları ve Kamu Varlıkları Yönetimi Başkanı Tuhin Kanta Pandey, “Tekliflerin verildiği özelleştirme sürecinde son aşamaya geçiyoruz,” açıklamasını yaptı.

Tata Steel, JSW Steel Limited, Jindal Steel and Power Limited (JSPL) gibi başlıca çelik şirketleri ve altyapı şirketi MEIL Limited, teklif gönderenler arasında yer alıyor.

Teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih bugün olurken, piyasa kaynakları özelleştirme sürecinin Ocak ayının sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan NINL’nin öz sermayesinin %49,78’i hükümete bağlı ticaret firması MMTC Limited, %10,10’u hükümete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, %0,68’i danışmanlık şirketi MECON, %0,68’i mühendislik şirketi BHEL, %12’si Odisha eyaletine bağlı IPICOL ve %20,47’si Odisha eyaletine bağlı madencilik şirketi OMC Limited’in elinde bulunuyor.