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Hindistan hükümeti NINL çelik tesisinin stratejik satışı için teklif bekliyor

Salı, 26 Ocak 2021 11:37:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Devlete bağlı çelik tesisi Neelchal Ispat Nigam Limited’in (NINL) stratejik satışına yönelik işlemleri başlatan Hindistan hükümeti, muhtemel alıcılar için bir niyet beyanı yayımladı.

Söz konusu çelik tesisinin özelleştirilmesini yöneten hükümet kuruluşu Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi (Dipam), NINL şirketinin hisselerinin tamamını satmak için küresel bir niyet beyanı yayımladı. Beyanda, “NINL’in stratejik olarak elden çıkarılması, buradan elde edilen gelirin hükümetin sosyal ve gelişim programlarını finanse etmesini sağlayacak,” ifadelerine yer verildi.

Şirketin mevcut hisselerine, merkezi hükümete bağlı MMTC Limited, NMDC Limited, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ve MECON ile Odisha hükümetine bağlı IPICOL ve Odisha Mining Corporation Limited sahip. MMTC, %49,78 hisseyle ana hissedar konumunda.

NINL, Odisha eyaletinin Jajpur bölgesinde 1,1 milyon mt kapasiteli bir entegre çelik tesisi işletiyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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