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Hindistan hükümeti NINL çelik tesisinin özelleştirilmesi için kuralları değiştirdi

Perşembe, 18 Mart 2021 12:14:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) özelleştirilmesi için ihale kurallarını değiştirdi.

Bir hükümet yetkilisine göre, hükümet tarafından açıklanan yeni kurallar altında, herhangi bir yatırımcı, NINL’ın çoğunluk hissesini almak üzere ihaleyi kazandıktan sonra bir veya birden fazla ortakla birlik oluşturabilir. Buna benzer şekilde, herhangi bir yatırımcı birliği, şirketin ihalesini kazanmasının ardından birliğe yeni yatırımcılar dahil edebilir.

İhaleyi kazanan yatırımcı ya da yatırımcılar birliğinin, yeni bir ortak dahil etmek için ihalede NINL’ın çoğunluk hissesini aldıktan sonra 60 gün içerisinde satış danışmanına bilgi vermesi gerekiyor. İhale kurallarındaki değişiklikler Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından açıklandı.

Hindistan hükümeti halihazırda, Odisha merkezli yıllık 1,1 milyon mt pik demir ile kütük üretim kapasitesine sahip şirketin, şu anda çeşitli devlet kurumlarında bulunan %93,7 hissesinin satılması ve özelleştirilmesi için bildiriler yayımlamıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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