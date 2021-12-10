Hindistan hükümeti küçük ölçekli işletmelere yardımcı olması amacıyla yerel çelik üreticilerine çağrıda bulundu

Cuma, 10 Aralık 2021 12:07:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (MSME) verilen sıcak sac fiyatlarını gözden geçirmesi ve indirim yapması amacıyla yerel çelik üreticilerine çağrıda bulundu.

Çelik üreticilerinin temsilcileri ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal arasında gerçekleşen görüşmede, üreticiler, enerji maliyetlerinde kaydedilen %70 artışın ve Avustralya çıkışlı yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının, bu yılın Kasım ayında, Nisan ayında kaydedilen 110-120$/mt FOB aralığından 410$/mt FOB’a çıkmasının sonucunda fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Ancak, Bakan Goyal, MSME’lere yapılacak sevkiyatlarda fiyatlandırmaların gözden geçirilmesi ve pandeminin zorluklarını atlatmalarına yardımcı olunması konusunda üreticilere çağrıda bulundu.

Önceden, yerel fiyatların düşmesi amacıyla nihai ve yarı mamul ihracatına yasaklama getirilmesi talebinde bulunan MSME temsilcisi, bu defa tüm çelik ürünlerinin ithalatının önünün açılmasını istedi.