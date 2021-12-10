﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan hükümeti küçük ölçekli işletmelere yardımcı olması amacıyla yerel çelik üreticilerine çağrıda bulundu

Cuma, 10 Aralık 2021 12:07:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (MSME) verilen sıcak sac fiyatlarını gözden geçirmesi ve indirim yapması amacıyla yerel çelik üreticilerine çağrıda bulundu.

Çelik üreticilerinin temsilcileri ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal arasında gerçekleşen görüşmede, üreticiler, enerji maliyetlerinde kaydedilen %70 artışın ve Avustralya çıkışlı yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının, bu yılın Kasım ayında, Nisan ayında kaydedilen 110-120$/mt FOB aralığından 410$/mt FOB’a çıkmasının sonucunda fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Ancak, Bakan Goyal, MSME’lere yapılacak sevkiyatlarda fiyatlandırmaların gözden geçirilmesi ve pandeminin zorluklarını atlatmalarına yardımcı olunması konusunda üreticilere çağrıda bulundu.

Önceden, yerel fiyatların düşmesi amacıyla nihai ve yarı mamul ihracatına yasaklama getirilmesi talebinde bulunan MSME temsilcisi, bu defa tüm çelik ürünlerinin ithalatının önünün açılmasını istedi.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Ara

Hint paslanmaz çelik üreticileri Çin ve Endonezya’dan yapılan ithalata telafi edici verginin geri getirilmesini istiyor
07 Ara

ICRA: Hindistan çelik sanayinin kârlılığı artan girdi maliyetlerine rağmen yüksek
19 Kas

Hint JSW Limited oksijen üretim tesisindeki hisselerin tamamını devraldı
16 Kas

Hindistan’ın çelik tüketiminin 2024-2025 yılına kadar 160 milyon mt’a çıkacağı öngörülüyor
12 Kas

Hint NMDC’nin net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde 312 milyon $ oldu