Hindistan hükümeti ikinci dalga karşısında çelik üreticilerinden oksijen tedarikini artırmalarını istedi

Çarşamba, 14 Nisan 2021 16:26:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti çelik üreticileri dahil olmak üzere sanayi temsilcileriyle görüşmelere başlayarak, Corona salgınının ikinci dalgasında hastanelere oksijen tedarikini artırmayı amaçlıyor.

Mart ayının başında Hindistan’ın ABD’den sonra Corona salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke olmasıyla, ülkenin sağlık bakanlığı çelik üreticileri ve petrol rafinerilerinden oksijen üretimi kapasite fazlalarını ülke genelindeki devlete bağlı hastanelere yöneltmelerini istedi.

Ülkedeki oksijen üretim kapasitesinin yaklaşık 7 milyar mt olduğu tahmin ediliyor ve bunu yarısını sanayi üretiminde kullanılırken, kalanı sağlık sektörü için mevcut. Hükümet çelik üreticileri ve petrol rafinerilerinde en az %20-25 oksijen üretim kapasitelerinin sağlık sektörüne aktarılmasını istiyor.

Bir hükümet yetkilisi, çelik üreticileri kendi tesislerinden yüksek miktarda oksijeni sağlık kuruluşlarına aktarmayı garanti ettiğinde burada en büyük sorunun nakliyat olduğunu belirtti. Çünkü ülkenin çelik üreticileri daha çok güneydeki Odisha eyaletinde yer alırken, vakalar özellikle batıdaki Maharashtara’da gözleniyor ve burada oksijen talebi yüksek. Steel Authority of India Limited (SAIL) şirketinin bağlı kuruluşu Bhilai Steel Plant, kendi tesislerinde üretilen sıvı oksijenin Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere hastanelere gönderildiğini belirtti.