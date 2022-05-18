Hindistan hükümeti her şehir merkezine 150 kilometre mesafede oto hurda tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 10:52:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, hükümetin her şehir merkezine 150 kilometre mesafede en az bir oto hurda tesisi kurmayı planladığını belirtti.

Bakan Gadkari, “Çok sayıda oto hurda tesisi kurarak araçların kaydını silme yetkisi olan birden fazla yetkili oto hurda toplama birimi oluşturabiliriz. Hindistan’ın tüm Güney Asya’nın oto hurda merkezi olma imkanı var. Bangladeş, Myanmar, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka’dan çok sayıda eski araç ithal ediyoruz,” şeklinde konuştu.

1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe giren ulusal oto hurda politikası kapsamında, eyalet hükümetleri eski araçların hurdaya çıkarılmasının ardından yapılan yeni araç alımları için kara yolları vergisinde %25 oranında iade sağlayacak.