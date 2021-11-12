Hindistan hükümeti FSNL’nin tasfiyesine onay verdi

Cuma, 12 Kasım 2021 11:04:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı Ferrous Scrap Nigam Limited’in (FSNL) satılmasına onay verdiğini duyurdu. Maliye Bakanlığı, satışa yardımcı olması amacıyla eksperleri göreve çağırdı.

İdari kontrolü Çelik Bakanlığı’na bağlı olan MSTC Limited’in bağlı kuruluşu FSNL, hükümet kontrolündeki sekiz çelik üreticisine hurda tedarik ediyor.

Eksperlerin, FSNL’ye ait tesislerin, ekipmanların ve şirket altyapısının değerlemesine yönelik tekliflerini göndermesi için belirlenen son tarihin 6 Aralık olduğu belirtildi.

Hükümet, şirketin tüm hisselerinin ihale yoluyla tasfiye edilmesini amaçlıyor.