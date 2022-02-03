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Hindistan hükümeti düşük maliyetli konut inşaatına 6,43 milyar $ bütçe ayırdı

Perşembe, 03 Şubat 2022 10:41:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

2022-2023 mali yılı bütçe görüşmelerinde Hindistan hükümetinin kırsal bölgelerde ve şehir merkezlerinde düşük maliyetli 8 milyon konut inşa etmek üzere 6,43 milyar $ bütçe ayırdığı belirtildi.

Düşük maliyetli konut inşaatına ayrılan yüksek bütçeyle birlikte artan çelik ile çimento gibi hammadde talebinin artması sonucunda inşaat sektörü ile ekonominin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu sayede düşük maliyetli konut inşaat faaliyetleri emlak sektörünün alt sektörü olarak gelişim gösterecek.

Mumbai merkezli çelik distribütörlerinden biri, ayrılan bütçe ve beraberinde çelik talebinin artması beklentisi sonucunda yerel inşaat demiri satış fiyatlarının ülke genelinde 500-1.000 INR/mt (7-14$/mt) arttığını ve uzun mamul fiyatlarının yüksek seviyelerde yer almaya devam edeceğini bildirdi.


Etiketler: Hint Yarımadası  inşaat  Hindistan  |  benzer haberler »


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