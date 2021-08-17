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Hindistan hükümeti daha fazla düşük maliyetli konut inşasına onay verdi

Salı, 17 Ağustos 2021 11:22:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlet destekli konut programı kapsamında, 16.488 adet ‘düşük maliyetli kentsel konutun’ daha inşasına onay verdiğini duyurdu. Bu sayede, hükümetin onay verdiği konut sayısı 10,13 milyon adede çıktı.

Hindistan Konut ve Şehircilik Bakanlığı, merkezi hükümet ile eyalet hükümeti yetkililerinden oluşan bir komitenin söz konusu karara onay verdiğini ve inşaatın hükümet ile özel müteahhitlerin iş birliği doğrultusunda yapılacağını ifade etti.

Hükümet programı kapsamında, devlet destekli konut sayısının 1,13 milyon adede ulaştığı, bunun 850.650 adedinin inşasına başlandığı ve toplamda 5,1 milyon adedin inşasının tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Programla birlikte, kentlerin düşük maliyetli konut açısından doygunluğa ulaştırılmasının amaçlandığı, bunun gerçekleştirilmesi için de uygulayıcı kurumların projelerin zamanında tamamlanmasına yoğunlaşmasının gerekliliği vurgulandı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  inşaat  |  benzer haberler »


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