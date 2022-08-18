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Hindistan hükümeti çelik üreticilerinin teşvik ödemeleri alabileceği programın son başvuru tarihini uzattı

Perşembe, 18 Ağustos 2022 13:53:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çelik üreticilerinin vasıflı çelik üretim kapasitesini artırması amacıyla devreye alınan Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısına başvuru için belirlenen son tarihin 15 Eylül’e uzatıldığı belirtildi.

Çelik üreticilerinin vasıflı çelik üretimlerini artırmaya veya devreye alacakları yeni vasıflı çelik kapasitesine yönelik planlarını göndererek başvuruda bulunabileceği ve PLI tasarısı kapsamındaki teşvik ödemelerini 15 Eylül tarihine kadar alabileceği öğrenildi.

Hükümet 2023-2024 ve 2029-2030 mali yılları arasında vasıflı çelik üretim kapasitelerini artırmayı veya yeni kapasiteler devreye almayı taahhüt eden üreticilere toplam 800 milyon $ teşvik ödemesi yapılacak PLI tasarısını devreye almıştı.

Yerel vasıflı çelik üretim kapasitesinin 2026-2027 mali yılına kadar 42 milyon mt ve ihracatının ise 5,5 milyon mt seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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