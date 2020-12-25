Hindistan hükümeti artan çelik fiyatlarını kontrol etmek için önlem alacak

Cuma, 25 Aralık 2020 14:15:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, artan çelik fiyatlarını yavaşlatmak için önlemler almayı düşünüyor. Bu mali yılda çelik fiyatları %55 arttı ve üreticiler son çeyrekte baz fiyatlarını dört kez artırdı.

Bir hükümet yetkilisi, Karayolları Bakanı Nitin Gadkari’nin, artan çelik fiyatları ve bunun yarattığı etkilerin, hükümetin altyapı ve konut projelerinin maliyetini keskin bir şekilde artırdığı konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Bununla birlikte hükümet, artan çelik fiyatlarını kontrol altına almak adına “düzeltici önlemleri” değerlendirmek için bakanlıklar arası görüşmeler düzenliyor.

Gadkari halihazırda, çelik ve çimento üreticilerinin, hükümetin salgından etkilenen sanayi faaliyetlerini canlandırmaya yönelik planlarından faydalanarak fiyatlarını “sebepsiz yere” artırdığını ve kartel oluşturduğunu ileri sürmüştü. Ancak çelik üreticileri, yüksek nihai mamul fiyatlarını, artan hammadde fiyatları ile demir cevheri arzındaki eksikliğe bağladı.

Hükümetin düşündüğü önlemlerden biri, demir cevheri ihracatı için yüksek bir taban fiyat belirlemek. Bu önlemin, ticari madencilerin yerel satışlarını artırması ve kendine ait madeni olmayan çelik üreticilerinin arzını yükseltmesi bekleniyor.

Söz konusu yetkiliye göre, aynı zamanda, hükümet tarafından madencilerin daha düşük seviyeden ihracat yapamayacağı yüksek bir taban fiyat belirlenmesi, yüksek kalite toz ve parça cevherin düşük kalite olarak bildirilmesini ve ihracat vergisinden kaçınmak için yüksek tonajlarda ihracat yapılmasını da önleyecek.

Öte yandan, Çin’in Avustralya’dan cevher ithalatını keskin bir şekilde düşürdüğü belirtildi. Bu yılın Nisan-Kasım döneminde, Hindistan’ın Çin’e demir cevheri ithalatı yıllık %73 artış göstermişti.

Hint çelik üreticileri, yerel çelik fiyatlarındaki artışın, 2020 yılının Haziran ayından beri ikiye katlanan yerel demir cevheri ve toz cevher fiyatlarıyla doğrudan bir şekilde bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Ancak Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI) tarafından temsil edilen ticari madenciler, 2018-19 döneminde 151,5 milyon mt seviyesinde yer alan kullanılmayan demir cevheri stoklarının şu anda 162 milyon mt olduğunu ve istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirtti. FIMI’ya göre, yerel çelik üreticileri yalnızca %62 ve üstü tenörde yüksek kalite cevher çıkartmak istiyor. Eğer söz konusu üreticiler %30 ihracat vergisine tabi olan %58 ve üstü tenörlü parça ile toz cevher çıkartsaydı, madencilerin ihracat yapması gerekmezdi ve yerel çelik üreticileri de hammadde eksikliği yaşamazdı.

Yerel piyasada arzı artırmak ve ithalattaki rekabetin yerel çelik fiyatlarını düşürmesi için, çelik ürünlerinden alınan ithalat vergilerini azaltmak da “üzerinde oldukça durulan” bir seçenek.