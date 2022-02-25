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Hindistan faaliyette olmayan kömür madenlerinin işletme hakkını üreticilere vermeyi planlıyor

Cuma, 25 Şubat 2022 12:02:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kömür Bakanlığı gelir paylaşımı karşılığında faaliyette olmayan kömür madenlerinin kullanım haklarını çelik ve madencilik şirketlerine vermeyi planladığını bildirdi.

Açılacak ihalede Essel Mining, Adani Group, Tata Steel, JSW Group ve Jindal Steel and Power Limited’in teklif vermesi bekleniyor.

Hükümetin faaliyette olmayan 100’den fazla kömür madeninin işletme haklarını vermeyi planladığı ve sektör yetkilileriyle yapılan görüşmede çelik ile madencilik sektöründen geniş çaplı bir katılım gösterildiği öğrenildi.

Ayrıca faaliyette olmayan madenlerin işletme haklarının gelir paylaşımı usulüne dayalı olarak madencilik ve çelik şirketlerine verileceği ve herhangi bir varlık devri yapılmayacağı da belirtildi.


Etiketler: madencilik  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »

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