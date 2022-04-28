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Hindistan elektrik kesintilerinin kıskacında, santrallerin kömür stokları son 9 yılın en düşük seviyesinde

Perşembe, 28 Nisan 2022 11:33:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şu sıralar Hindistan genelinde sıklıkla elektrik kesintileri meydana geliyor ve elektrik talebi son 38 yılın en hızlı artışını gösterdiğinden termik enerji santrallerindeki kömür stokları son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum sanayi faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Hükümet yetkilileri, en az 24 günlük tüketime denk kömür bulundurulması koşuluna rağmen termik santrallerin stoklarında dokuz günlük tüketime denk kömür kaldığını söyledi.

Elektrik sıkıntısı ve kesintilerin daha sık yaşanması sanayi üretimini olumsuz etkilemeye başladı. Andra Pradesh’te binek araç üretim tesisi bulunan Kia Motors normal elektrik ihtiyacının %8,5’inin karşılanamadığını bildirdi.

Ferrokrom üreticisi Facor Limited de elektrik sıkıntısı ve kesintileri sebebiyle üretimini %50 azalttığını belirtti.

Maharashtra, Uttar Pradesh ve Gujarat gibi diğer eyaletlerde günün belirli saatlerinde zorunlu elektrik kesintileri yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Maharashtra, Gujarat ve Tamil Nadu gibi sanayi eyaletleri önümüzdeki iki aylık süre içerisinde termik santrallerinin hammadde stoklarını artırmak amacıyla 10 milyon mt ithalat yapmayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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