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Hindistan Ekonomik Araştırması: Konteyner sıkıntısı kalıcı bir sorun haline gelebilir

Cuma, 18 Şubat 2022 10:48:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan bir ekonomik araştırmada, konteyner sıkıntısının kalıcı bir sorun haline gelebileceği ve Hindistan’ın geçtiğimiz yıl ithal nakliyat hizmetlerine yıllık %64 artışla 14,8 milyar $ harcama yaptığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, pandemiye bağlı olarak getirilen kısıtlamalar nedeniyle konteyner akışının yavaşlaması ve konteyner imalatının azalması sonucunda arz-talep zincirinde aksamalar meydana geldi.

Konteyner sıkıntısı nedeniyle navlun oranları geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde %300-350 artış kaydetti.

2019 yılından bu yana konteyner imalatında meydana gelen düşüş ve konteyner imhasındaki artışla birlikte konteyner imalatındaki artış hızı %11’den %5’e geriledi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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