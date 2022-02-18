Hindistan Ekonomik Araştırması: Konteyner sıkıntısı kalıcı bir sorun haline gelebilir

Cuma, 18 Şubat 2022 10:48:53 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan bir ekonomik araştırmada, konteyner sıkıntısının kalıcı bir sorun haline gelebileceği ve Hindistan’ın geçtiğimiz yıl ithal nakliyat hizmetlerine yıllık %64 artışla 14,8 milyar $ harcama yaptığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, pandemiye bağlı olarak getirilen kısıtlamalar nedeniyle konteyner akışının yavaşlaması ve konteyner imalatının azalması sonucunda arz-talep zincirinde aksamalar meydana geldi.

Konteyner sıkıntısı nedeniyle navlun oranları geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde %300-350 artış kaydetti.

2019 yılından bu yana konteyner imalatında meydana gelen düşüş ve konteyner imhasındaki artışla birlikte konteyner imalatındaki artış hızı %11’den %5’e geriledi.