Hindistan dünyanın en büyük ikinci paslanmaz çelik üreticisi unvanını Endonezya’ya devredecek

Çarşamba, 02 Haziran 2021 14:19:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan, dünyanın en büyük ikinci paslanmaz çelik üreticisi konumunu kaybedecek.

ISSDA, Endonezya’daki paslanmaz çelik üretim fazlasının Hindistan piyasasına verileceğini dile getirdi.

Birliğe göre, geçen hafta gerçekleştirilen Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nda sunulan son çelik eritme tahminlerine bağlı olarak Hindistan, 2021 yılında dünyanın en büyük ikinci paslanmaz çelik üreticisi unvanını Endonezya’ya devretmesi bekleniyor.

Küresel paslanmaz çelik üretiminde şu an dördüncü sırada yer alan Endonezya’nın toplam 4,2 milyon mt üretimle Japonya’yı ve Hindistan’ı geride bırakacağı ifade edildi.

Hindistan’ın bu yıl 3,5 milyon mt paslanmaz çelik üretmesi bekleniyor. Ülke, geçtiğimiz yıl 3,2 milyon mt üretim yapmıştı.

ISSDA’nın Başkanı K.K. Pahuja konuya ilişkin, “Çin hükümetinin, Mayıs ayı itibarıyla ihracat vergisi iadesini iptal etmesi Çin’in paslanmaz çelik ihracatını kısıtladı. Çinli şirketler, Endonezya’da büyük kapasiteler kuruyor. Bu yılın başında duyurulan bütçeden bu yana, telafi edici vergi gibi ticaret önlemlerinin askıya alınmasıyla birlikte Endonezya’dan yapılan ithalatın iki katına çıkacağını tahmin ettiğimiz için bu durumun Hindistan’a ekonomik yansımaları olacak,” açıklamasını yaptı.