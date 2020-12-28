Hindistan dövme çelik sanayi hükümetin ihracata yasak getirmesini istiyor

Pazartesi, 28 Aralık 2020 12:30:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dövme Çelik Sanayi Birliği (AIFI), sektör oyuncularının yüksek nihai mamul ve demir cevheri fiyatlarının dövme endüstrisindeki büyümeyi engellediğini öne sürerek bu ürünlerin ihracatına yasak getirilmesini istediğini söyledi.

Yerel dövme çelik endüstrisi, çelik fiyatlarının mevcut mali yılın başından beri %55 ve son üç ayda da %30 artması sebebiyle ciddi bir risk altında. Salgının yarattığı etki nedeniyle, sektörde özellikle nakit akışı konusunda baskılar ve nakit rezervinin giderek azalması söz konusu.

AIFI Başkanı Vikash Bajaj, “Hindistan’dan yapılan çelik ihracatındaki artışın, yerel piyasadaki düşük nihai mamul arzını daha da azalttığını ve fiyatları artırdığını, bunun da çelik dövme endüstrisine engel olduğunu düşünüyoruz. Yerel talebin uygun maliyet ve fiyatla karşılanabilmesi için hükümetten çelik ve demir cevheri ihracatına yasak getirmesini talep ettik,” şeklinde konuştu.

Hint dövme çelik üreticileri, yüksek çelik fiyatlarını karşılayabilmek için fiyatlarını son altı ayda %10 artırdı ve %15 daha artış yapmayı düşünüyor, ancak birliğe göre söz konusu fiyatlar sürdürülebilir değil.