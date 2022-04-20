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Hindistan döküm sanayi yedi yıl içerisinde üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor

Çarşamba, 20 Nisan 2022 15:22:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Döküm Sanayicileri Kurumu (IIF) tarafından yapılan açıklamada, sektördeki olumsuz beklentilere ve kapanan dökümhanelere rağmen yerel döküm sanayinin önümüzdeki yedi yıllık süre içerisinde üretim kapasitesini yıllık 21 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığı belirtildi.

IIF Başkanı Devender Jain, “Döküm ürünleri sektörünün değerini 32 milyon $’a, üretim kapasitesini ise yıllık 21 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz,” dedi.

Jain ayrıca bazı küresel oyuncuların Hindistan döküm sanayine giriş yapmayı planladığını ve yaklaşık 66 milyon $ yatırım hazırlığı içerisinde olduğunu da ekledi.

Ancak artan hammadde fiyatları döküm sanayini olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 44 INR/kg seviyesinde yer alan pik demir fiyatları şu an 68 INR/kg yer alırken, ferro silikon fiyatları ise 140 INR/kg seviyesinden 240 INR/kg seviyesine yükseldi.

IIF, Gujarat’ta yer alan dökümhanelerin girdi maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla üretimlerini en az %50 azalttığını ve dökümhanelerin %10’unun üretimine tamamen ara verdiğini ifade etti.

Öte yandan Batı Bengal’de yer alan yaklaşık 800 dökümhanenin girdi maliyetlerini dengeleyebilmek için fiyatlarını artırmasının ardından nihai mamullerini satamadığı ve buna bağlı olarak atıl durumda olduğu söyleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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