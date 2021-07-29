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Hindistan Çin’den ve AB’den ithal kaplamalı çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 12:18:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ve AB’den ithal kaplamalı veya boyalı yassı çelik ile alaşımlı ve alaşımsız ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu ithal ürünlere yönelik antidamping vergisi, 10 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2017 yılında getirilmişti. Ancak, yerli kaplamalı ve boyalı yassı çelik üreticileri, vergiye rağmen dampingin devam etmesi nedeniyle antidamping vergisinin sürdürülmesine yönelik bir inceleme başlatılmasını talep etti.

Hindistan Çelik Birliği, JSW Steel Coated Products Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) gibi yerli üreticiler adına DGTR’ye dilekçe gönderdi.

DGTR tarafından yapılan soruşturmaya ardından, Hindistan Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 yılında, Çin’den ve AB’den ithal tüm çelik ürünlerine 822$/mt antidamping vergisi getirmişti.


Etiketler: Hint Yarımadası  kaplamalı  kota ve vergiler  Hindistan  çelik üretimi  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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