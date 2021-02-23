Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boru ve kutu profile yönelik antidamping vergisini yeniden inceliyor

Salı, 23 Şubat 2021 15:09:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal alaşımlı veya alaşımsız dikişsiz boru ve kutu profil ürünlere yönelik mevcut antidamping vergisini tekrar değerlendirme kararı aldı.

DGTR’nin 19 Şubat tarihinde tebliğ ettiği ve başlattığı inceleme kapsamında, mevcut verginin devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilecek ve mevcut damping marjlarının süresi geçtiğinde bunun dampigin devam etmesine ve tekrar gözlenmesine neden olup yerel sanayiyi etkileyip etkilemeyeceği ele alınacak.

Söz konusu ürünlere ilk kez 2017 yılı Şubat ayında antidamping vergisi getirilmişti ve bunun süresi 16 Mayıs 2021 tarihinde doluyor.

Mevcut uygulamanın tekrar incelenmesi, ISMT Limited ve Jindal SAW gibi yerel üreticilerin başvurusundan sonra başladı. DGTR, Çin’den yapılan ithalatta vergi uygulanmasından sonra bile damping olduğunu ve ithalatın ciddi anlamda arttığını iddia ediyor.

DGTR’nin açılamasında, “Çin’den yapılan ithalata yönelik vergilerin devam etme ihtimali var. Yerel çelik üreticileri tarafından gerektiği gibi yapılan ve aksi ispatlanmadıkça doğru kabul edilen kanıtlara dayanan başvurular sonucu inceleme başlatıldı,” sözlerine yer verildi.