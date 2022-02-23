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Hindistan Çevre Bakanlığı JSW Steel’in yeni tesisine çevre ruhsatı verilmesi önerisinde bulundu

Çarşamba, 23 Şubat 2022 10:30:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişimi Bakanlığı’na bağlı uzman komisyonu JSW Steel Limited’in Odisha eyaletinde hayata geçirmeyi planladığı proje için çevre ruhsatı verilmesi önerisinde bulundu.

Öte yandan mahkemelerce alınabilecek tüm kararlara uyulması, projenin Paradip liman şehrinde deniz kabarmasının görüldüğü ve kum tepelerinin yer aldığı şeridin yakınlarında inşa edilmemesi şartlarının sunulduğu öğrenildi.

Proje, tahsis edilen 209 dönümlük arazide yer alan ormanlık alana dokunulmadan inşa edilecek.

JSW Steel yıllık 13,2 milyon mt kapasiteli çelik tesisi, 900 megavatlık enerji santrali ve üretim kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde yer alacak çimento üretim tesisi inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.


Etiketler: JSW Steel  çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »

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