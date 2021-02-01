﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan çelik ürünlerden alınan gümrük vergisini indirdi

Pazartesi, 01 Şubat 2021 15:56:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ekonomi Bakanı Nirmala Sitharaman bütçe konuşmasında, parlamentonun ulusal bütçe görüşmesinde ferroalyaj içeren, içermeyen ve paslanmaz yarı mamul, yassı çelik ve uzun çelik ürünlerden alınan birleşik gümrük vergisi oranının %7,5’e indirilmesini önerdiğini söyledi.

Ulusal bütçe görüşmesinde ayrıca, çelik hurdasından %2,5-5 oranında alınan gümrük vergisinin kaldırılması önerildi.

Sitharaman, “Mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler ile diğer kullanıcı endüstriler, son zamanlarda demir ile çelik fiyatlarında görülen keskin artıştan ciddi şekilde etkilendi. Dolayısıyla, ferroalyaj içeren, içermeyen ve paslanmaz yarı, yassı ve uzun mamullerden alınan birleşik gümrük vergisi oranını %7,5’e indiriyoruz. Çoğunlukla mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan metal geri dönüştürücülerine kolaylık sağlamak adına çelik hurdasından alınan vergiyi 31 Mart 2022 tarihine kadar kaldırıyorum. Buna ek olarak, belirli çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiyi de kaldırıyorum,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Oca

Hindistan Çelik Bakanlığı bazı çelik ürünler için kalite kontrol uygulamasını erteledi
18  Oca

Hint NMDC mevcut mali yılı kapasitesinin %97’si kadar cevher üreterek kapatacak
15  Oca

Hint MOIL yeni bir manganez kaynağı devraldı
14  Oca

Hindistan hükümeti SAIL’deki hissesinin %5’ini satacak
12  Oca

Hindistan çelik döküm sektörü pik demir ithalat vergisinin azaltılmasını ve maliyetler için devlet desteği talep etti