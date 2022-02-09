Hindistan çelik üretiminde plastik atık kullanımı üzerine çalışma yapacak

Çarşamba, 09 Şubat 2022 12:19:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı çelik üretiminde plastik atık kullanımı üzerine çalışma yapılması talimatı verdi.

Bakan Ram Chandra Prasad Singh bir ay içerisinde, kok fırınlarında, yüksek fırınlarda ve elektrik ark ocaklarında plastik atık kullanımının avantajlarının ve dezavantajlarının belirlendiği bir rapor hazırlaması amacıyla Hindistan Çelik Araştırma ve Teknoloji Kurulu direktörünü görevlendirdi.

Hükümet tarafından 2019-2020 mali yılına ilişkin yayımlanan verilere göre, Hindistan yıllık yaklaşık 3,48 milyon mt plastik atık üretiyor.