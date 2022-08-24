Hindistan çelik sektörünün karbon salımını önümüzdeki 8 yıl içerisinde %40 azaltması gerek

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 11:02:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Jyotiraditya Scindia, yerel çelik üreticilerinin karbon salımını önümüzdeki sekiz yıl içerisinde %30-40 azaltması ve alternatif hurda bazlı üretim yolları araması gerektiğini söyledi.

Scindia, Hint çelik üreticilerinin her bir mt çelik üretimi başına karbon salımının, küresel ortalama olan 1,85 mt’a kıyasla 2,55 mt olduğunu söyledi.

Scindia, “Karbon salımını %30-40 düşürerek karbon ayak izimizi azaltmanın zamanı geldi. Bu hedefe ulaşabilmek adına, karbon azaltma, karbondan kaçınma ve yeni bir teknoloji gerektiren karbon yakalama ve kullanma olmak üzere üç adet prensip baz alınarak bir strateji oluşturulması gerek. Çelik üretiminde koklaşabilir taş kömürü yerine yeşil enerji de kullanılabilir,” şeklinde konuştu.