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Hindistan çelik sektörü ticari araçların hurdaya çıkarılması için devletten destek bekliyor

Çarşamba, 21 Eylül 2022 14:42:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Çelik Bakanlıkları, eski ve çevre kirliliği yaratan ticari araçların hurdaya çıkarılmasına yönelik vergi indirimi sağlama seçeneklerini değerlendirmek üzere istişarede bulundu.

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, “Eski bir kamyonun yarattığı kirlilik 15 adet yeni kamyonun yarattığı kirliliğe eşit, dolayısıyla eski araçları hurdaya çıkarmak zorundayız. Otomobil üreticilerinden, hurdaya çevirme sertifikası olan alıcılara indirim sağlamalarını talep ediyorum. Alternatif olarak Çelik Bakanlığı’yla yaptığımız görüşmede, Ekonomi Bakanlığı’ndan araçlarını hurdaya çıkaran kişilere mal ve hizmet vergisinde indirim uygulanmasını talep etmeye karar verdik,” şeklinde konuştu.

Gadkari, tahminen 10 milyon adet ticari aracın hurdaya çıkarılacak durumda olduğunu ve teşvik uygulanmasının, önemli miktarda çelik hurda elde edilmesini ve bunun üreticiler tarafından hammadde olarak kullanılmasını sağlayabileceğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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