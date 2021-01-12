Hindistan çelik döküm sektörü pik demir ithalat vergisinin azaltılmasını ve maliyetler için devlet desteği talep etti

Salı, 12 Ocak 2021 12:06:17 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dökümcüler Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan açıklamaya göre, artan girdi maliyetleri ve ülke genelinde yüzlerce birimin kapatılmasıyla karşı karşıya kalan Hindistan çelik döküm sektörü, pik demir gibi girdilerin ithalat vergisinin azaltılmasını ve elektrik maliyetleri için devlet desteği talep etti.

IIF Başkanı Vijay S Beriwal, “Pik demir ve çelik döküm sektöründe kullanılan diğer hammaddelerin fiyatları son aylarda %30-50 oranında arttı. Sektörde kullanılan kimyasalların maliyetleri ise son 5-6 ayda %15-20 artış gösterdi. IIF, rekabetçi kalabilmek için hükümetten elektrik maliyetlerine yönelik destek talep ediyor. Döküm imalat giderlerinin %15-20’sini elektrik maliyetleri oluşturuyor ve bu da dünyadaki en yüksek seviye. Çin hükümeti salgından önce dökümhanelere %10 teşvik verdi ve kriz döneminde de bu oranı %5 artırdı. Hindistan endüstrisinin küresel pazarlarda rekabetçi kalabilmesi için bu tarz önlemler gerekli,” şeklinde konuştu.

Hindistan’ın Coimbatore şehri ve çevresinde bulunan 400 adet küçük ve orta ölçekli dökümhane artan girdi maliyetleri nedeniyle Aralık ortasında süresiz olarak kapandı.

Coimbatore Küçük Ölçekli Dökümhaneler Birliği’nden bir yetkili, “Yatırımlarımızın %80’ini hammadde tedarik etmek için kullandığımızdan işimizi sürdürmemiz imkansız. Müşterilerimizin yalnızca yarısı nihai ürün fiyatlarımızı yenilememizi kabul ediyor,” ifadelerini kullandı.