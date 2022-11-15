Hindistan Çelik Birliği: Hindistan’ın büyüme beklentileri olumlu

Salı, 15 Kasım 2022 11:47:58 (GMT+3) | İstanbul

14-18 Kasım tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Çelik Konferansı ve Fuarı’nda öne çıkan başlıklardan biri de Çin ve ASEAN’a yönelik olumsuz büyüme tahminleriyle birlikte Asya’nın parlayan yıldızı Hindistan oldu. Konferans katılımcılarından Hindistan Çelik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Arnab Kumar Hazra, yerel çelik sektörünün büyümesine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Hindistan’da yerel çelik talebinin 2025 yılında, 2021-2022 mali yılında kaydedilen 105,75 milyon mt seviyesine kıyasla %20 artışla 127 milyon mt seviyesine çıkacağı ve 2030 yılında 170 milyon mt seviyesini göreceği belirtildi. Hazra, çelik tüketiminin 390 milyon mt seviyesine ulaşabileceği 2050 yılından sonra zirveye çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etti. Özellikle kısa ve orta vadede inşaat sektöründe görülmesi beklenen sert artışların çelik tüketim tahminlerini desteklediği söylendi. Hindistan Çelik Birliği, demir yolları, su altyapısı ve düşük maliyetli konutlara yapılan yatırımların artmasının yerel inşaat sektörünün büyümesine en büyük katkıyı sağlayacağının altını çizdi.

Talebe yönelik mevcut beklentilerle birlikte ülkede ham çelik üretimi 2030 yılında, 2021-2022 mali yılında kaydedilen 120,3 milyon mt seviyesine kıyasla 212 milyon mt seviyesine çıkacak. Bazı piyasa oyuncuları mevcut beklentilerin fazla iyimser olduğunu düşünse de çoğunluk, duraklama dönemine geçiş yapan ve uzun vadede üretim kapasitelerini sertçe düşürme ihtimali yüksek olan Çin’in aksine Hindistan’da önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak sorunlara rağmen talebin ve üretim artacağını düşündüğünü ifade etti. McKinsey & Company’den Dr. Karel Eloot, Çin’de görünür çelik talebinin 2030 yılına kadar 61 milyon mt azalmasının beklendiğini dile getirdi. Ayrıca piyasa oyuncularının çoğu, Hindistan ve ardından ASEAN’ın küresel çelik tüketimini 2050 yılına kadar artıracağı konusunda fikir birliği sağladı.

Ancak Hindistan’da üretim kapasitesinde yapılacak büyük artışın ihracatta da benzer bir yükselişi tetiklemesinin beklenmediği paylaşıldı. En azından sektörün bu yönde bir stratejisi bulunmadığı belirtildi. Net ihracatın 2030 yılında, 2021-2022 mali yılında kaydedilen 13,5 milyon mt seviyesine kıyasla 23 milyon mt seviyesinde yer almasının ve 35 milyon mt’a kadar yükselmesinin beklendiği söylendi. Geçtiğimiz beş yıllık süre zarfına, ihracat ortalama %10,4 arttı. İhracatın toplam nihai mamul üretimindeki payının 2030 yılına kadar önce %12 seviyesini göreceği ve daha sonra uzun vadede %8 seviyesine gerileyeceği bildirildi. Yerel talepteki artışın beklentilerin altında kalması halinde üretim planlarında bu doğrultuda düzeltmeler yapılacağı da eklendi.