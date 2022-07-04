﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çelik Bakanlığı yerel çelik sektörüne karbon salımını azaltmak için süreli eylem planı hazırlaması direktifini verdi

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 14:10:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın yerel çelik sektörüne karbon salımını azaltmaya yönelik bir eylem planı hazırlaması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Hükümet ve çelik üreticileri arasında yakın zaman önce gerçekleştirilen bir görüşmede sektörden konuya ilişkin inisiyatif alması istendi.

Hindistan’ın geçtiğimiz yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi için söz konusu eylem planına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Hindistan 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefini gerçekleştireceğini taahhüt ediyor ve dolayısıyla yerel çelik sektörünün karbon salımını azaltmaya yönelik süreli bir eylem planını devreye alma zorunluluğu bulunuyor.

Hükümet ve sektör arasında gerçekleştirilen görüşmede, demir ve çelik sektörünün küresel karbon salımının %8’inden sorumlu olduğu ve yerel çelik üreticilerinin yeşil hidrojen kullanarak ve karbon yakalama ile depolama teknolojilerini hızlı bir şekilde devreye alarak yeşil çelik üretimini artırmasının gerekliliği vurgulandı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel NINL devralımını tamamladı, tesiste üretime yeniden başlamaya öncelik verdi

05 Tem | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 27. Hafta

05 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel soğuk sac satış fiyatları daha yavaş düştü

04 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları piyasanın baz fiyatların açıklanmasını beklemesi nedeniyle baskı altında

04 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Haziran ayında %14 düştü

04 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited karbon ayak izini azaltmak için 1,27 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

04 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın sıcak sac ihracat fiyatlarını 50$/mt düşürmesi satış getirdi

01 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hint JSW Steel Limited’in büyüme planları yeni vergi politikasından etkilenmeyecek

01 Tem | Çelik Haberler

Tedarikçiler küresel fiyat trendleri doğrultusunda Hindistan’da ithal hurda fiyatlarını yükseltti

30 Haz | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın galvanizli sac ihracatı fiyatlar hafifçe düşmesine rağmen durma noktasına geldi

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab