Hindistan Çelik Bakanlığı yerel çelik sektörüne karbon salımını azaltmak için süreli eylem planı hazırlaması direktifini verdi

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 14:10:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın yerel çelik sektörüne karbon salımını azaltmaya yönelik bir eylem planı hazırlaması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Hükümet ve çelik üreticileri arasında yakın zaman önce gerçekleştirilen bir görüşmede sektörden konuya ilişkin inisiyatif alması istendi.

Hindistan’ın geçtiğimiz yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi için söz konusu eylem planına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Hindistan 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefini gerçekleştireceğini taahhüt ediyor ve dolayısıyla yerel çelik sektörünün karbon salımını azaltmaya yönelik süreli bir eylem planını devreye alma zorunluluğu bulunuyor.

Hükümet ve sektör arasında gerçekleştirilen görüşmede, demir ve çelik sektörünün küresel karbon salımının %8’inden sorumlu olduğu ve yerel çelik üreticilerinin yeşil hidrojen kullanarak ve karbon yakalama ile depolama teknolojilerini hızlı bir şekilde devreye alarak yeşil çelik üretimini artırmasının gerekliliği vurgulandı.